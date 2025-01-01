Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlacht um den Planet der Affen

84 Min.Ab 12
Die Schlacht um den Planet der Affen

Nachdem die Erde durch einen Atomkrieg verwüstet wurde, hat sich eine neue Gesellschaft formiert, deren Anführer intelligente Affen sind. Oberster Regent ist Caesar, der sich durch besondere Klugheit und einen starken Charakter auszeichnet. Der Schimpanse ist in den Ruinen der Stadt auf der Suche nach einem Tonband mit einem Interview, das ihm seine Eltern vor ihrem Tod gegeben haben. Bei der gefahrvollen Suche helfen ihm Virgil und MacDonald ...

Genre:
Science Fiction, Action
Produktion:
US, 1973
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH