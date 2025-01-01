Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen

Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen

90 Min.Ab 12
SAT.1 emotions90 Min.Ab 12
Joyn Plus
SAT.1 emotions
Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen

Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen

Peggy Schenk ist Witwe und Floristin. Gemeinsam mit ihrer Mutter Doris betreibt sie eine Friedhofsgärtnerei im beschaulichen Bonn. Als der Mann ihrer Freundin Anja bei einer Rasenmäher-Explosion im eigenen Garten ums Leben kommt und ihre Freundin des Mordes verdächtigt wird, denkt Peggy nicht lange nach: Niemals ist die technisch versierte Erfinderin Anja eine Mörderin - und so lässt sie den Blumenladen Blumenladen sein und sucht auf eigene Faust nach dem Mörder ...

Genre:
Comedy, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Calypso Entertainment GmbH