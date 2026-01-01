Die Verfluchten der Pampas
95 Min.Ab 18
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Die Verfluchten der Pampas
Hart und erbarmungslos ist der Dienst, den Captain Martin und die Soldaten des Fort Toro in der argentinischen Pampa leisten müssen. Sie sollen die umliegenden Siedler vor Banditen und Indianern schützen - eine nahezu aussichtslose Aufgabe angesichts der massenhaften Fahnenflucht, die in der Truppe um sich greift. Weil die ermüdeten Soldaten seit Jahren keine Frauen mehr zu Gesicht bekommen haben, sind sie leichte Opfer für das Angebot des Banditen Padrón, der jedem Deserteur eine Frau versprochen hat. Captain Martin greift deswegen zu einem tollkühnen Plan: Er will eine Gruppe Frauen, darunter auch leichte Mädchen mit zweifelhaftem Ruf, ins Fort bringen. Doch der weite Weg durch die Pampa steckt voller Gefahren.