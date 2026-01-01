Die Waffen der Frauen
109 Min.Ab 12
Die Waffen der Frauen
Die ambitionierte junge Sekretärin Tess McGill ist wild entschlossen, die Karriereleiter in der New Yorker Finanzwelt emporzuklettern. Doch das Vorhaben wird durch ihren neuen Boss - Katherine Parker - erschwert. Diese klaut Tess' Ideen am laufenden Band und gibt sie als ihre eigenen aus. Als sich Katherine aber das Bein bricht, schlägt Tess' Stunde, sich an ihrer falschen Vorgesetzten zu rächen. Sie nimmt den Chefstuhl ein und verwirklicht endlich eine grandiose Geschäftsidee.