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Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

113 Min.Ab 12
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Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch schlüpft im 28. Film des Marvel Cinematic Universe erneut in die Rolle des - das Böse bekämpfenden - Magiers: Dr. Strange erkennt, dass sein Zauber die Gefahren des Multiversums nicht bannen kann. Ein Angriff in New York führt ihn zu America Chavez, die Portale zu anderen Universen öffnen kann. Gemeinsam fliehen sie vor finsteren Mächten und reisen durch alternative Realitäten, wo Strange neuen Verbündeten, Feinden und Versionen seiner selbst begegnet.

Genre:
Action
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© 2022 MARVEL