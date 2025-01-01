Dom Hemingway
90 Min.Ab 16
Cholerisch, exzentrisch, unsympathisch - Schwiegermutterliebling Jude Law lässt in dieser britischen Komödie die Sau raus: Der Safeknacker Dom Hemingway kommt nach zwölf Jahren aus dem Gefängnis. Die ganze Zeit deckte er seinen Boss Mr. Fontaine und konnte weder für seine verstorbene, krebskranke Frau noch für seine Tochter da sein. Nun will der Schwerenöter Wiedergutmachung und macht sich mit seinem Kumpel Dickie auf nach Südfrankreich, um sich seinen alten Chef vorzuknöpfen.