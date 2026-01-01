Driveways
Die alleinerziehende Kathy reist mit ihrem achtjährigen Sohn Cody in eine Kleinstadt, um das Haus ihrer verstorbenen Schwester April zu übernehmen und den Nachlass zu regeln. Doch das heruntergekommene Gebäude stellt sie vor unerwartete Herausforderungen: kein Strom, kein Internet und ein Berg von Gerümpel, der entrümpelt werden muss. Während Kathy sich zunehmend fragt, wie wenig sie ihre Schwester eigentlich kannte, versucht der schüchterne Cody, sich in der fremden Umgebung zurechtzufinden. Dabei begegnet er dem zurückgezogen lebenden Nachbarn Del, einem 83-jährigen Kriegsveteranen und Witwer. Aus der anfänglichen Zurückhaltung entwickelt sich eine stille, berührende Freundschaft zwischen dem Jungen und dem alten Mann. Der Sommer wird für alle Beteiligten zu einer Zeit der Reflexion, des Wandels und der leisen Hoffnung.