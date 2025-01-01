Dumplin'
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Dumplin'
Jennifer Aniston unterhält in einer Feel-Good-Komödie mit viel Herz: Willowdean Dickson trägt mit Stolz den Spitznamen "Dumplin'". Selbstbewusst schwingt sie ihre Extra-Kilos auf den Hüften und beschließt, sich bei einem Schönheitswettbewerb anzumelden. Ihre Mutter war schließlich jahrelang in jener Welt unterwegs. Dumplin' löst eine Revolution aus und findet schnell Anhängerinnen, die zeigen, dass wahre Schönheit nichts mit der Kleidergröße zu tun hat.