Ein Fall für TKKG: Drachenauge
82 Min.Ab 6
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Ein Fall für TKKG: Drachenauge
Ein neues Abenteuer wartet auf Tim, Karl, Klößchen und Gaby. Bei einer Verfolgungsjagd stoßen die vier Freunde auf einen geheimnisvollen Felsspalt unter einer alten Burg. Dort entdecken sie rätselhafte Inschriften, einen geheimnisvollen Zauberspruch und Hinweise auf einen legendären Schatz: das sagenumwobene Schwert „Drachenauge“, geschmückt mit wertvollen Rubinen. Doch der Weg dorthin führt durch ein uraltes Labyrinth voller raffinierter Fallen und dunkler Geheimnisse. Während TKKG den Spuren der Legende folgen, wird schnell klar, dass sie nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Mut, Teamgeist und detektivischer Spürsinn sind gefragt, denn ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.