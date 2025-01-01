Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Mann namens Ove

112 Min.Ab 12
Gefühlvolle Komödie von Regisseur Hannes Holm nach dem beliebten Roman von Autor Fredrik Backman: Der Schwede Ove ist ein ortsbekannter Griesgram, der überall nur das Schlechte sieht. Der selbsternannte Nachbarschaftsaufseher mischt sich nur zu gerne in die Belange der anderen ein und macht sich dabei keine Freunde. Erst mit seinen neuen Nachbarn - allen voran der schwangeren Parvaneh - zieht wieder so etwas wie Lebensfreude in Oves tristen Alltag ein.

Genre:
Tragikomödie, Schwarze Komödie
Produktion:
SE, 2015
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG