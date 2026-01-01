Ein Serienmörder in der Nachbarschaft?
44 Min.Ab 16
44 Min.Ab 16
Ein Serienmörder in der Nachbarschaft?
Dieser True Crime Fall verfolgt das tragische Schicksal der 7-jährigen Donna Faula, die 1980 in Weaverville, Kalifornien, spurlos verschwand. Über zwei Jahrzehnte lang quälte die Ungewissheit ihre Familie und Ermittler, da jegliche Suche erfolglos blieb. Die Ermittlungen fokussieren sich früh auf Wayne Smith, einen vorbestraften Nachbarn und Freund der Familie. Doch die Beweise fehlen, um ihn festzuhalten und der Fall wird zum Coldcase. Erst 27 Jahre später, durch die Wiederaufnahme eines zweiten Cold Case gelangt ein Durchbruch. Dank neuer DNA-Analyse-Techniken identifizieren Ermittler den Mörder von Stacy Berker und der kurz darauf ermordeten Jen Sun: Wayne Smith. Ist die Polizei einem Serienmörder auf der Spur?