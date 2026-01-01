Vor TV
Eine Faust geht nach Westen
88 Min.Ab 6
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Eine Faust geht nach Westen
Buddy und "Donnernder Adler" schlagen sich mit kleinen Gaunereien durchs Leben. Als sie dabei an eine seltsame Reisetasche kommen, hält man Buddy in einem entlegenen Nest für den lange erwarteten Doktor und "Donnernder Adler" für seinen Assistenten. Die beiden spielen ihre neuen Rollen so perfekt, dass sie sich schon bald vor Patienten nicht mehr retten können. Doch Colorado-Slim und dessen Bande versuchen, das unliebsame Pärchen möglichst schnell wieder loszuwerden.