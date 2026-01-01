Eine wie keine
96 Min.Ab 0
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Eine wie keine
An der coolsten Highschool der Stadt ist Zack Siler der unangefochtene Star – bis seine Freundin ihn kurz vor dem Abschluss für einen Reality-TV-Schnösel sitzen lässt. Um seinen Ruf zu retten, geht Zack eine verrückte Wette ein: Er soll aus dem größten Mauerblümchen der Schule den nächsten Prom-Queen-Traum machen. Die Auserwählte? Laney Boggs – introvertiert, künstlerisch, und so gar nicht Teil der Glitzerwelt. Was als oberflächliches Spiel beginnt, wird schnell kompliziert: Hinter der Brille und den Farbflecken steckt mehr, als Zack je erwartet hätte. Während Laney langsam aus ihrem Kokon schlüpft, muss Zack sich fragen, ob er wirklich nur eine Wette gewinnen will – oder längst sein Herz verloren hat.