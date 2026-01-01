Enthüllt dieses Tuch das wahre Gesicht von Jesus Christus?
Enthüllt dieses Tuch das wahre Gesicht von Jesus Christus?
Professor Giulio Fanti interessiert sich bereits seit seiner Kindheit für das Turiner Grabtuch. Als Professor für mechanische und thermische Messverfahren wollte er einen genaueren Weg finden, das Tuch zu datieren. Seit der Radiokohlenstoffdatierung von 1988 sind viele der Meinung, dass das Tuch eine Fälschung aus dem Mittelalter ist. Doch Professor Fanti ist wie viele andere inzwischen skeptisch, was die Verlässlichkeit der Datierung angeht. Mit einer Reihe von Tests erhofft er sich, das wahre Alter des Tuchs ein für alle Mal zu enthüllen. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.