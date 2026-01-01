Eroberung vom Planet der Affen
84 Min.Ab 16
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Eroberung vom Planet der Affen
1990: Die Erde steht kurz vor einer atomaren Katastrophe. Vor zwanzig Jahren wurde das sprechende Schimpansenpaar Dr. Cornelius und Dr. Zira ermordet - nun sinnt ihr Sohn Caesar, der damals von Zirkusdirektor Armando gerettet wurde, auf Rache. Zusammen mit anderen versklavten Artgenossen plant er den Aufstand gegen die diktatorischen Menschen. Um einen Einblick in die Schaltzentrale der Macht zu erhalten, tarnt er sich als "gewöhnlicher" Affe ...