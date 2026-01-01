Vor TV
Everybody Wants Some!!
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Vor TV
Everybody Wants Some!!
Dass Studenten nicht immer nur nach Bildung streben, stellt Taugenichts Jake anschaulich unter Beweis. Als er in das Baseball-Team einer Universität in Texas aufgenommen wird, hat er ganz andere Dinge im Kopf: nämlich Party, Alkohol und Mädchen. Er und seine Team-Kollegen machen den Campus unsicher und brechen so ziemlich jede Regel, die ihr Coach aufstellt. Neben all dem Chaos, das sein Studentenleben mit sich bringt, findet Jake aber trotzdem noch Zeit für die Liebe.