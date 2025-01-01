Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Fabian oder der Gang vor die Hunde

Fabian oder der Gang vor die Hunde

179 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS179 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Fabian oder der Gang vor die Hunde

Fabian oder der Gang vor die Hunde

Romanverfilmung nach Erich Kästners "Geschichte eines Moralisten" mit Tom Schilling in der Hauptrolle: Jakob Fabian macht tagsüber Werbung für eine Zigarettenfabrik, nachts gibt er sich dem schillernden Berliner Nachtleben der 1930er Jahre hin. Der pessimistische Jakob verliebt sich in eine Schauspielerin, doch als sie sich gegen ihn entscheidet und die Nazis kurz vor der Machtübernahme stehen, verdüstert sich Jakobs Welt endgültig.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© DCM Film Distribution GmbH