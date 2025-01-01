Fabian oder der Gang vor die Hunde
179 Min.Ab 12
Romanverfilmung nach Erich Kästners "Geschichte eines Moralisten" mit Tom Schilling in der Hauptrolle: Jakob Fabian macht tagsüber Werbung für eine Zigarettenfabrik, nachts gibt er sich dem schillernden Berliner Nachtleben der 1930er Jahre hin. Der pessimistische Jakob verliebt sich in eine Schauspielerin, doch als sie sich gegen ihn entscheidet und die Nazis kurz vor der Machtübernahme stehen, verdüstert sich Jakobs Welt endgültig.