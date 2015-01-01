Fantastic 4
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Fantastic 4
Spektakuläre Neuauflage des Marvel-Comics: Reed Richards und seine Freunde Susan und Johnny Storm sowie Ben Grimm werden zu Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften, nachdem sie von ihrer Reise aus einem anderen Universum zurückkehren. Fortan stehen sie im Dienste des Militärs - bis auf Reed, dem die Flucht gelingt. Verzweifelt sucht er nach einer Lösung, um die Verwandlungen rückgängig zu machen. Dabei trifft er auf den verrückten Dr. Doom, der sich ebenfalls verwandelt hat.