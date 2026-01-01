Fences
134 Min.Ab 6
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Fences
Mit den Oscar-nominierten Hauptdarstellern Denzel Washington und Viola Davis: Der afroamerikanische Ex-Baseballspieler Troy Maxson tut sich seit seiner misslungenen Karriere schwer daran, gegen seine Selbstenttäuschung anzukämpfen. Als Müllmann gibt er in den 1950er Jahren in Pittsburgh sein Bestes, um seiner Ehefrau Rose und seinem Sohn Cory ein gutes Leben zu ermöglichen. Doch als auch dieser eine sportliche Laufbahn ansteuern will, schäumen die Emotionen über ...