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Freaks - Sie sehen aus wie wir

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102 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS102 Min.Ab 16
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Kabel Eins CLASSICS

Freaks - Sie sehen aus wie wir

Emile Hirsch spielt in diesem Sci-Fi-Thriller einen übervorsichtigen Vater: Die junge Chloe kennt nur ihre eigenen vier Wände. Ihr Vater verbietet ihr, aus dem Haus zu gehen, da draußen Gefahren lauern würden. Doch Chloe ist neugierig und folgt einem mysteriösen Eisverkäufer in die Welt. Erschüttert stellt sie fest, dass die Regierung Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten wegsperrt und sogar tötet. Auch Chloe besitzt eine Gabe, von deren Macht sie noch nichts ahnt.

Genre:
Science Fiction, Thriller
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Splendid Film GmbH