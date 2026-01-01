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From Hell

From Hell

120 Min.Ab 16
ProSieben120 Min.Ab 16
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From Hell

London, 1888: Im Stadtteil Whitechapel werden immer wieder Prostituierte auf bestialische Weise ermordet. Da es der Polizei nicht gelingt, dem Täter, der sich Jack the Ripper nennt, auf die Schliche zu kommen, muss der beste Mann von Scotland Yard ran: Inspektor Abberline. Er ist opiumsüchtig und hat im Rausch Visionen, mit deren Hilfe er seine Fälle aufklärt. Diese Methode und die Prostituierte Mary Kelly sollen den exzentrischen Ermittler zu dem gerissenen Serienkiller führen.

Genre:
Thriller, Mystery, Horror
Produktion:
US, 2001
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH