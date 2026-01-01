Häuptling Schwarzer Pfeil
Häuptling Schwarzer Pfeil
Im Amerika des Jahres 1855, in einer Zeit des Aufbruchs und schwelender Konflikte kurz vor dem Bürgerkrieg, stehen Loyalität und Freundschaft auf dem Prüfstand. Der junge Leutnant Cam Elliot ist hin- und hergerissen zwischen seiner Pflicht und seiner Vergangenheit: Sein einst enger Freund, der Seminolen-Häuptling Jack Black, führt sein Volk in immer heftigere Kämpfe, die drohen, alles zu zerstören. Während Cam verzweifelt versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, eskaliert die Situation, als seine große Liebe Hannah entführt wird – als Druckmittel in einem gefährlichen Tauschgeschäft um Waffen. Aus Vertrauen wird Misstrauen, aus Freundschaft erbitterte Feindschaft. Cam sieht sich gezwungen, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen, die nicht nur über sein eigenes Glück, sondern über das Schicksal vieler entscheidet.