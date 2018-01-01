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Halloween

Halloween

102 Min.Ab 16
Kabel Eins102 Min.Ab 16
Kabel Eins
Halloween

Halloween

Jamie Lee Curtis schlüpft wieder in ihre legendäre Rolle als Laurie Strode: Vierzig Jahre nach der Terrornacht kehrt Michael Myers nach Haddonfield zurück, um seine grausame Mordserie fortzusetzen. Doch diesmal wartet jemand auf ihn: Laurie Strode, einst sein Opfer, hat sich all die Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Während ihre Tochter Karen und Enkelin Allyson ahnungslos sind, hat sie längst einen Plan geschmiedet, um das personifizierte Böse endlich zu besiegen.

Genre:
Feiertag, Horror, Thriller
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© 2018 Night Blade Holdings LLC. All Rights Reserved.