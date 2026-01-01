Hardwired
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Hardwired
Als Luke Gibson (Cuba Gooding Jr.) nach einem schweren Verkehrsunfall, bei dem seine Frau ums Leben kommt, in einem Krankenhaus aufwacht, stellt er fest, dass sich sein einst so idyllisches Leben in einen Albtraum verwandelt hat. Nicht nur wurde ihm ein tödlicher Mikrochip eingesetzt, durch den er unter der ständigen Überwachung eines Mitarbeiters von Hope Industries (Val Kilmer) steht, sondern er wird auch durch seltsame Visionen und Eindrücke aus einer Vergangenheit geplagt, an die er sich nicht erinnern kann. Seine einzige Überlebenschance besteht darin, sich mit einer Gruppe abtrünniger Hacker zusammenzuschließen, die scheinbar als einzige wissen, wie sich dem gefährlichen Konzern Einhalt gebieten lässt, bevor es zu spät ist.