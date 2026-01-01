Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich - Jonathan unter Mordverdacht

91 Min.Ab 6
SAT.1 GOLD91 Min.Ab 6
SAT.1 GOLD
Die Harts haben endlich in Australien einen geeigneten Ort für ein Naturschutzgebiet gefunden. Eigentümer des Landes ist Elliott Manning - eine Jugendliebe Jennifers. Als sich die beiden in Sydney wiedersehen, macht er Jennifer sofort heftige Avancen und versucht, sie zu verführen. Schließlich stellt Jonathan den Nebenbuhler zur Rede - es kommt zu einer wüsten Schlägerei. Kurz darauf aber findet man Elliotts Leiche - und Jonathan gerät prompt unter Mordverdacht.

Mystery
US, 1996
6
SAT.1 GOLD
© Kanaco Productions, Inc.