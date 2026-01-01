Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hellraiser - Die Offenbarung

73 Min.Ab 18
Kabel Eins CLASSICS73 Min.Ab 18
Hellraiser - Die Offenbarung

Eigentlich wollen die Kumpels Nico und Steven in Mexiko ein paar Tage feiern, als sie einen mysteriösen Würfel finden. Kurz darauf fehlt von den beiden jungen Männern jede Spur. Die Familien der Freunde erhalten daraufhin von der Polizei das Eigentum der Jungs zurück, worunter sich ebenfalls der Würfel befindet. Als sich ein Jahr später die Hinterbliebenen treffen und Stevens Schwester Emma den Würfel in der Hand hält, erscheint plötzlich der blutverschmierte Steven.

Genre:
Horror
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© LionsGate International (UK) Limited