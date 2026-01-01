Hiroshima: Der Tag, an dem die Bombe fiel
56 Min.Ab 16
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Hiroshima: Der Tag, an dem die Bombe fiel
Am 6. August 1945 wurde die erste Atombombe der Welt über Hiroshima abgeworfen – eine furchteinflößende neue Ära in der Menschheitsgeschichte begann. Dieser außergewöhnliche Dokumentarfilm rekapituliert anhand von Interviews mit Beteiligten und selten gezeigten Archivaufnahmen minutiös die Ereignisse dieses tragischen Tages. Für den Film wurden Zeitzeugen interviewt, die sich selten oder nie geäußert haben, darunter das Crew-Mitglied der Enola Gay, der Navigator Theodore ‚Dutch‘ Van Kirk.