How to be sexy
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
How to be sexy
Der Highschool-Berater Jeff und seine beste Freundin und Kollegin Anne haben es als Nerds schwer, Glück in der Liebe zu finden. Genervt vom ewigen Singledasein wagen sie einen radikalen Schritt: In einem wilden Sommer voller Partys, Sex und Eskapaden wollen sie sich auf eine außergewöhnliche Selbstfindungsreise begeben und ihre langweiligen Fassaden ablegen. Doch wie gelingt der skurrile Wandel vom unscheinbaren Außenseiter zum hemmungslosen Draufgänger?