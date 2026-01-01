Hyundai Hot-Hatch mit 650PS 🤯 | IONIQ 5N vs Nordschleife!
Hyundai Hot-Hatch mit 650PS 🤯 | IONIQ 5N vs Nordschleife!
Getarnter Sound und Pseudo-Schaltung: Mit dem IONIQ 5N möchte Hyundai mit einigen Tricks aus dem Elektroauto die Emotionen eines Verbrenners wecken. Mit 650 PS und der Versprechung, zwei Runden auf dem Nürburgring durchzuhalten, könnte dieser Wagen sogar die Elektro-Skeptiker überzeugen. 👀 Wir haben die Kiste ordentlich rangenommen und die Batterie bis zum Limit beansprucht. Von schnellen Runden in Mendig bis hin zu einem Abstecher auf den Nürburgring. Ist der Hyundai IONIQ 5N ein Elektro Gamechanger oder nur heiße Luft? 🤯