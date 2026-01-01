Ich fahre das Rekordauto! | Porsche GT2 RS MR | Nordschleife | 700 PS
40 Min.Ab 12
40 Min.Ab 12
Ich fahre das Rekordauto! | Porsche GT2 RS MR | Nordschleife | 700 PS
Der Porsche GT2 RS MR ist das schnellste Serienfahrzeug auf der Nordschleife. Und ich darf ihn fahren. Auf der Nordschleife. Ein heftiger Ritt mit 700 PS. Und dann zeigt mir Lars Kern, wie heftig es wirklich werden kann... Die Geschichte der "Schwester" und was dieses Rekordauto so besonders macht, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen!
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12