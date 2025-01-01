Illegales Rennen in Dubai?! | Reaction auf GRIP Wüstenkönig Teil 1
Straßenrennen ohne Regeln? Ich war mittendrin! Es ist kaum zu glauben, aber schon 10 Jahre ist es her, dass ich mit GRIP in Abu Dhabi war und zu einem Rennen herausgefordert wurde. Jetzt will ich unbedingt zurück – warum, das erfahrt ihr in meinem Reaction-Video! Eins kann ich euch schon verraten: Dort gibt es keine Vorschriften, keinen TÜV und keine Regeln. Auf dem Highway konnte ich fahren, wie ich wollte – volle Geschwindigkeit, ohne Limits, ohne Grenzen. Genau das liebe ich! No Limits, No Rules – pure Freiheit!