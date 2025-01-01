Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Schatten das Licht

Im Schatten das Licht

118 Min.Ab 6
SAT.1 emotions118 Min.Ab 6
SAT.1 emotions
Im Schatten das Licht

Im Schatten das Licht

"Im Schatten das Licht" - eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jojo Moyes: Vor acht Monaten erlebte Natasha eine harte Trennung und stand urplötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe. Gerade als sie wieder zurück in den Alltag findet, mischt das Schicksal die Karten noch einmal neu. Ihr Ex-Mann Mac steht aus heiterem Himmel vor der Tür und auch Sarah, eine 14-jährige Pferdeliebhaberin, die mit dem Schlaganfall ihres Opas zu kämpfen hat, tritt unverhofft in ihr Leben ...

Genre:
Spezial, Drama
Produktion:
BE, 2019
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH