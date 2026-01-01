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Im Winter ein Jahr

Im Winter ein Jahr

124 Min.Ab 12
Fabella124 Min.Ab 12
Fabella
Im Winter ein Jahr

Im Winter ein Jahr

Eliane Richter (Corinna Harfouch) bittet den Künstler Max Hollander (Josef Bierbichler), ein Porträt ihrer beiden Kinder zu malen, der 22-jährigen Lilli (Karoline Herfurth), einer talentierten Tanz-Studentin, und des 19-jährigen Alexander (Cyril Sjöström), der vor einem knappen Jahr tödlich verunglückt ist. Als Lilli, zunächst lustlos, zu Sitzungen im Studio des Malers erscheint, merkt dieser schnell, dass sie in großen emotionalen Schwierigkeiten steckt und er versucht, die ehemals tiefe Verbindung der Geschwister besser zu verstehen. Es entsteht eine vorsichtige Annäherung zwischen den beiden und das Psychogramm einer komplexen Familie. Am Ende hat das Bild der Geschwister wenig mit dem zu tun, was sich Eliane ursprünglich erhofft hat und kann gerade deshalb den Weg ebnen für einen neuen Anfang...

Genre:
Drama
Produktion:
DE, US, 2008
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH