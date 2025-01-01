Independence Day: Wiederkehr
107 Min.Ab 12
Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.