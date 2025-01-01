Jackass Nummer Zwei
"Jackass: Volume Two" - ein Film, bei dem man vergeblich nach einer Handlung sucht. Mit dem Hinweis, die verrückten Stunts und waghalsigen Experimente, nicht nachzuahmen, setzen sich Johnny Knoxville, Steve-O, Bam Margera, Chris Pontius und die ganze Crew gnadenlos den krassesten Situationen aus - oftmals mit Blessuren und anderen unschönen Nebenerscheinungen. Man kann auch bei diesem Streifen wirklich nur wiederholen: "Don't try this at home!"