Jackass Nummer Zwei

91 Min.Ab 18
ProSieben91 Min.Ab 18
ProSieben
Jackass Nummer Zwei

"Jackass: Volume Two" - ein Film, bei dem man vergeblich nach einer Handlung sucht. Mit dem Hinweis, die verrückten Stunts und waghalsigen Experimente, nicht nachzuahmen, setzen sich Johnny Knoxville, Steve-O, Bam Margera, Chris Pontius und die ganze Crew gnadenlos den krassesten Situationen aus - oftmals mit Blessuren und anderen unschönen Nebenerscheinungen. Man kann auch bei diesem Streifen wirklich nur wiederholen: "Don't try this at home!"

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2004
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Paramount Pictures Global