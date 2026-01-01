Janky & Steffi im Rolls-Royce chauffiert | Champagnersause im Black Badge Ghost
Janky & Steffi im Rolls-Royce chauffiert | Champagnersause im Black Badge Ghost
Meine Elektroauto-Girls Janky und Steffi lassen sich heute auf etwas Besonderes ein: 600 PS, Fußmatten aus Schafsfell für die shoppinggeplagten Zehen, ein atemberaubender Sternenhimmel samt Sternschnuppen und und und. Mit diesem Rolls-Royce Black Badge Ghost fühlt man sich sehr schnell selbst wie ein Millionär. Steffi ist von Beruf Champagner-Sommelieuse. Janky trinkt das Bitzelzeug aus Reims einfach gerne. Wer sich so gut wie die zwei mit Champagner-Trinkregeln auskennt, sollte auch im Stande sein, einen luxuriösen Rolls-Royce zu bewerten. Natürlich haben sich beide dem Anlass entsprechend gekleidet und beurteilen die Fahrt und den leider miserablen Chauffeur Malmedie mit ihrer teilweise wirklich charmanten Art. Ob das Champagnertasting ( by https://www.korkenkutsche.de ) auf der Rückbank wohl eskaliert?