Jennifer Schuett: Sie überlebt und fasst ihren Mörder | True Crime Doku
Ein Fremder entführt mitten in der Nacht ein kleines Mädchen aus ihrem Zimmer, vergewaltigt sie, schneidet ihr die Kehle durch und lässt sie zum Sterben zurück. Sie erweist sich jedoch als unzerbrechlich und überlebt mit der Hilfe des FBI, um Gerechtigkeit zu erfahren. Durch ein großes Wunder, kann Jennifer Schuett wieder sprechen und sucht 20 Jahre später wieder nach ihrem Angreifer. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.