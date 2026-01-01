Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Jerry, der Herzpatient

Jerry, der Herzpatient

89 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS89 Min.Ab 12
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS
Jerry, der Herzpatient

Jerry, der Herzpatient

Der ungeschickte und ahnungslose Familienvater Peter Ingersoll wird von seinem besten Freund und Hausarzt Scott Carter für sterbenskrank erklärt. Um die verbleibende Zeit seines Lebens zu nutzen, geht Peter auf eine große Weltreise und macht eine Menge Schulden. Dann erfährt er jedoch, dass er kerngesund ist und Opfer eines teuflischen Spielchens geworden ist. Doch Peter durchschaut die ganze Sache schnell und ergreift Gegenmaßnahmen ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1969
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© 1968, renewed 1996 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.