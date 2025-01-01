Jerry Maguire - Spiel des Lebens

Zum Inhalt springenBarrierefrei
134 Min.Ab 6
Kabel Eins134 Min.Ab 6
Tom Cruise und Renee Zellweger in einer romantischen Komödie: Der smarte Jerry Maguire ist einer der erfolgreichsten Sportagenten, bis er eines Tages zusammenbricht. Kurzerhand verfasst er ein Schreiben, in dem er die Geldmacherei anprangert und einen Sinneswandel in der Geschäftswelt fordert - seine Bosse feuern ihn. Nur die unscheinbare Buchhalterin Dorothy und der widerspenstige Footballspieler Rod bleiben ihm treu. Nun gilt es für Jerry, sein Leben neu zu ordnen ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 1996
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN