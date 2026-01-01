Kauwboy - Kleiner Vogel, großes Glück
Kauwboy - Kleiner Vogel, großes Glück
"Kümmere dich gut um deine Dohle, dann wird sie ein Leben lang dein Freund sein", liest der 10-jährige Jojo (Rick Lens) in einem Sachbuch. Im Wald hat er ein zerzaustes, schwarzes Dohlenküken entdeckt und päppelt es heimlich bei sich zu Hause auf. Tagsüber ist Jojo allein und hat genug Zeit, sich um Jack zu kümmern. Er spielt dem Vogel Countrylieder vor, gesungen von seiner Mutter, an die nur Fotos und Tourplakate im Haus erinnern. Allerdings muss er aufpassen, dass sein unberechenbarer Vater den Vogel nicht entdeckt. Dieser ist viel strenger, seit Jojos Mutter weg ist, und würde keine Tiere im Haus dulden. Dafür teilt seine Freundin Yenthe (Susan Radder), die hübsch ist und riesige Kaugummiblasen machen kann, die Begeisterung des Jungen für die Dohle Jack. In der Aufzucht des kleinen Vogels, der noch schutzloser ist als er selbst, empfindet Jojo Glück und Verantwortung. Und Jack dankt es ihm, indem er nicht mehr von seiner Seite weicht.