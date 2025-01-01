Kein A6 mehr?! | Endlich unterwegs im Audi A6 Avant 2025!
Endlich: Unterwegs im brandneuen Audi A6 Avant 2025! Ich darf euch als Erster zeigen, wie sich der Audi A6 Avant 2025 wirklich fährt – und es wird spannend! In der Weltpremiere haben wir schon über die neuesten Features gesprochen, aber es gab noch viele Fragen aus der Community. Jetzt nehmen wir den A6 Avant richtig unter die Lupe und klären eure offenen Fragen – direkt auf der Straße! Im Fokus steht natürlich die Fahrdynamik! Wie fühlt sich der 3.0-Liter V6 mit 367 PS an, der für ordentlich Vortrieb sorgt?