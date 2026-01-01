Kill Your Darling
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Kill Your Darling
Ein dunkler Raum, in der Mitte steht ein OP-Tisch, darauf liegt die gefesselte Nina. Ein Unbekannter mit Spiegelmaske steht hinter ihr und setzt das Skalpell an, um ihr die Gesichtshaut abzuziehen ... Tim wird in den Katakomben von der Polizei aufgegriffen und verhaftet. Er beteuert seine Unschuld, doch weder Kommissar Meisner noch sein Kollege Paske glauben ihm. Tim hat nur eine Chance: Er muss sich selbst auf die Suche nach dem Fratzenschneider machen.