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Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst

Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst

90 Min.Ab 16
SAT.1 emotions90 Min.Ab 16
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SAT.1 emotions
Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst

Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst

Seit der Entführung vor einem Jahr, bei der Anna Winter beinahe ums Leben kam, versucht sie, ein neues Leben zu beginnen. Sie hat ihre Kanzlei aufgegeben und heuert in einem juristischen Call-Center an. Doch ein mysteriöser Anrufer wirft sie zurück in die Vergangenheit: Er fordert Anna auf, den verurteilten Morlock aus dem Gefängnis zu holen; sonst tötet er weiter. Doch Anna zögert - zu schwer lastet die Vergangenheit auf ihr ...

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2009
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© teamWorx Television & Film GmbH