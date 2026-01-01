Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland
15 Min.Ab 12
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Kilos rauf, Liebe weg: Trennung wegen Gewichtszunahme? | Dickes Deutschland
Julia und Andreas, ein Paar, das sich über soziale Netzwerke gefunden hat, haben gemeinsam die Herausforderung der Gewichtsabnahme gemeistert. Doch die positive Veränderung hat auch ihre Schattenseiten: Julia kämpft emotional mit den Folgen der Gewichtsreduktion. Andreas hat von 350 Kilo auf aktuell 195 Kilo reduziert und ist entschlossen, weiter abzunehmen. Wird ihre Liebe die neuen Herausforderungen überstehen?