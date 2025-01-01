Kings of Hollywood
100 Min.Ab 12
Kings of Hollywood
Regisseur George Gallo vereint die drei Oscar-Gewinner Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman in einer Komödie: Als er bemerkt, dass er mit einem gut versicherten Schauspieler mehr Geld verdienen kann als mit seinen Filmen, schmiedet der Produzent Max einen perfiden Plan. Er fingiert einen Filmdreh und sorgt dafür, dass sein Hauptdarsteller die Stunts nicht überlebt. Doch er rechnet nicht mit der Unverwüstlichkeit seines Stars Duke Montana.