Königin von Niendorf
Königin von Niendorf
Die Sommerferien in einem brandenburgischen Dorf beginnen für die zehnjährige Lea anders als geplant. Während ihre Freundinnen ins Ferienlager fahren, streift sie allein mit ihrem Fahrrad durch die Gegend und verbringt viel Zeit bei dem eigenwilligen Musiker Mark auf seinem verwilderten Hof. Als Lea eines Tages zufällig beobachtet, wie fünf Jungen ein mysteriöses Ölfass von einem Fabrikgelände entwenden, wird ihre Neugier geweckt. Entschlossen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, gerät sie in einen Sommer voller Abenteuer, Freundschaften und überraschender Entdeckungen. Mit viel Charme und Wärme erzählt „Königin von Niendorf“ von Freiheit, Fantasie und dem Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Ein liebevoller Familienfilm über das Erwachsenwerden und die Magie eines unvergesslichen Sommers.