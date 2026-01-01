Ladies in Black
105 Min.Ab 0
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Ladies in Black
1959 beginnt Lisa einen Aushilfsjob in einem Kaufhaus in Sydney. Dort lernt sie Fay kennen, die Migranten skeptisch gegenübersteht, sowie Patty, die sich nach mehr Zuneigung von ihrem Ehemann sehnt, und Magda, eine elegante slowenische Einwanderin, die Lisa in ihre Welt einführt. Während alle ihren Weg suchen - Patty in ihrer Ehe, Fay in der Liebe, Lisa in Bildung und Selbstfindung - wächst Lisa über sich hinaus und wagt erste Schritte in eine offene, selbstbestimmte Zukunft.