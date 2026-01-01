Lawman
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Lawman
Der Sheriff der Kleinstadt Bannock macht seine Arbeit sehr gut. Manche behaupten, er mache sie sogar zu gut, denn Jered Maddox nimmt das Gesetz ausnahmslos beim Wort. Gesetzesbrecher erschießt er ohne sich ihre Rechtfertigungen nur anzuhören. In der Stadt nennt man Maddox deswegen auch einen skrupellosen Killer. Leider kann nichts gegen ihn unternommen werden, da er auf der Seite des Gesetzes steht, aber die Bewohner von Bannock wollen so nicht weiterleben.