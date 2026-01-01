Leben im Brennpunkt Berlin Neukölln | Kiez Knallhart
13 Min.Ab 12
Wie ist es, in einem der größten Brennpunkte Berlins zu leben? Für die Mädchen Clique aus Berlin Neukölln sind Blicke und angesprochen zu werden mittlerweile "normal". Wir begleiten sie und weitere Bewohner:innen Berlin Neuköllns bei ihrem Alltag. "Kiez Knallhart: Berlin-Neukölln" nimmt die Zuschauer:innen mit in ein Viertel, das immer wieder außer Kontrolle gerät und begleitet den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Ursprünglich lief die Sendung bei RTLZWEI.