Leben im Brennpunkt Berlin Neukölln | Kiez Knallhart

13 Min.Ab 12
13 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Wie ist es, in einem der größten Brennpunkte Berlins zu leben? Für die Mädchen Clique aus Berlin Neukölln sind Blicke und angesprochen zu werden mittlerweile "normal". Wir begleiten sie und weitere Bewohner:innen Berlin Neuköllns bei ihrem Alltag. "Kiez Knallhart: Berlin-Neukölln" nimmt die Zuschauer:innen mit in ein Viertel, das immer wieder außer Kontrolle gerät und begleitet den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Ursprünglich lief die Sendung bei RTLZWEI.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Real Stories Deutschland