Liebe ohne Krankenschein
97 Min.Ab 12
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Liebe ohne Krankenschein
Alice' Leben ist perfekt. Zu allem Überfluss hat ihr ihr geliebter Scott auch noch einen Heiratsantrag gemacht. Doch alles ändert sich schlagartig, als sie bei einem Unfall einen Nagel in den Kopf geschossen bekommt. Wäre das nicht schon nervig genug, lehnt das Krankenhaus eine Entfernung des Fremdkörpers ab, da Alice nicht krankenversichert ist. Fortan muss sie mit impulsiven Gefühlsschwankungen leben, während sie für die Rechte Nicht-Versicherter kämpft und sich neu verliebt.